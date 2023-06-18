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Max Verstappen Kanada Grand Prix'sine ilk sıradan başlayacak

Max Verstappen Kanada Grand Prix'sine ilk sıradan başlayacak

Spor Haberleri

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 9. etabı Kanada Grand Prix'sine Red Bull pilotu Max Verstappen ilk sıradan başlayacak. Hollandalı pilot, 4 bin 361 metrelik Gilles Villeneuve Pisti'nde düzenlenecek yarışın sıralama turlarındaki 1 dakika 25.858 saniyelik derecesiyle ilk cebin sahibi oldu. Verstappen'in 1.244 saniye arkasındaki Alman Nico Hulkenberg (Haas) ikinciliği, pisti liderden 1.428 saniye yavaş turlayan İspanyol Fernando Alonso (Aston Martin) ise üçüncülüğü elde etti. Montreal kentindeki yarış, yarın TSİ 21.00'de başlayacak.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 9. etabı Kanada Grand Prix'sine Red Bull pilotu Max Verstappen ilk sıradan başlayacak.

Hollandalı pilot, 4 bin 361 metrelik Gilles Villeneuve Pisti'nde düzenlenecek yarışın sıralama turlarındaki 1 dakika 25.858 saniyelik derecesiyle ilk cebin sahibi oldu.

Verstappen'in 1.244 saniye arkasındaki Alman Nico Hulkenberg (Haas) ikinciliği, pisti liderden 1.428 saniye yavaş turlayan İspanyol Fernando Alonso (Aston Martin) ise üçüncülüğü elde etti.

Montreal kentindeki yarış, yarın TSİ 21.00'de başlayacak.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz - Spor

Kanada Grand Prix Dünya Şampiyonası Max Verstappen Formula 1 Spor Haberler

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