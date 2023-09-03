Max Verstappen İtalya Grand Prix'sini kazandı

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 15. ayağı olan İtalya Grand Prix'sini Red Bull takımı pilotu Max Verstappen kazandı. Verstappen, 10. yarışını kazanarak Sebastian Vettel'in rekorunu kırdı. Yarış sonunda pilotlar ve takımlar klasmanında liderlik sıralaması da güncellendi.