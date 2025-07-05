Max Verstappen, Büyük Britanya Grand Prix'sine Pole Pozisyondan Başlayacak
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 12. yarışı olan Büyük Britanya Grand Prix'sinde Red Bull'un pilotu Max Verstappen, sıralama turlarında elde ettiği zamanla pole pozisyonunu kazandı. İkinci sırada McLaren'den Oscar Piastri, üçüncü sırada ise Lando Norris yer alıyor.
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 12. yarışı Büyük Britanya Grand Prix'sine Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen, ilk sıradan başlayacak.
İngiltere'nin Northamptonshire kontluğundaki 5,89 kilometrelik Silverstone Pisti'nde 52 tur üzerinden düzenlenecek yarışın sıralama turlarında 1 dakika 24.892 saniyelik derece elde eden Verstappen, ilk cebe yerleşti.
Verstappen'in 0.103 saniye arkasında McLaren'in Avustralyalı pilotu Oscar Piastri ikinci, 0.118 saniye gerisinde McLaren'in Büyük Britanyalı sürücüsü Lando Norris ise üçüncü sırayı aldı.
Büyük Britanya Grand Prix'si, yarın TSİ 17.00'de başlayacak.
Kaynak: AA / Selçuk Buğra Gökalp - Spor