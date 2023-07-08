Max Verstappen, Büyük Britanya Grand Prix'sine ilk sıradan başlayacak

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 11. ayağı Büyük Britanya Grand Prix'sine, Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen ilk sıradan başlayacak. Verstappen, İngiltere'nin Northamptonshire bölgesindeki 5,9 kilometrelik Silverstone Pisti'nde düzenlenen sıralama turlarında, 1 dakika 26.720 saniyelik derecesiyle ilk cebin sahibi oldu. Hollandalı sürücünün 0.241 saniye arkasındaki Lando Norris (McLaren) 2'nciliği, pisti liderden 0.372 saniye yavaş turlayan Oscar Piastri (McLaren) de 3'üncülüğü elde etti. 52 turluk yarış, yarın TSİ 17.00'de başlayacak.