Max Verstappen Avusturya Grand Prix'sine ilk sıradan başlayacak

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 10. ayağı Avusturya Grand Prix'sinde Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen, sıralama turlarında en hızlı dereceyi elde ederek ilk sıradan başlama hakkını kazandı. Yarışın sprint mücadelesi yarın gerçekleştirilecek ve 71 turluk yarış ise 2 Temmuz Pazar günü başlayacak.