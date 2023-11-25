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Max Verstappen Abu Dabi Grand Prix'sine ilk sıradan başlayacak

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun son yarışı olan Abu Dabi Grand Prix'sinde Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen, sıralama turlarında en hızlı dereceyi elde ederek ilk sıradan başlayacak.