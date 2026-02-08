2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları
2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda kızak tek erkekler kategorisinde Alman sporcu Max Langenhan, 3 dakika 31.191 saniyelik derecesiyle altın madalya elde etti. Avusturyalı Jonas Müller gümüş, İtalyan Dominik Fischnaller ise bronz madalya kazandı.
2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın kızak tek erkekler kategorisinde Alman Max Langenhan, altın madalya elde etti.
İtalya'da düzenlenen organizasyonun ikinci gününde kızak tek erkekler müsabakaları, Cortina Kayak Merkezi'nde yapıldı.
Müsabakayı 3 dakika 31.191 saniyeyle rakiplerinin önünde bitiren Max Langenhan, altın madalyanın sahibi oldu.
Avusturyalı Jonas Müller, 0.596 saniye farkla gümüş, İtalyan Dominik Fischnaller ise liderin 0.934 saniye arkasında bronz madalya kazandı.
Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor