Max Gradel kırmızı kart gördü, rövanş maçında yok Spor Haberleri DG Sivasspor'un golcü futbolcusu Max Gradel, Fiorentina maçında rakibine yaptığı müdahale sonrası direkt kırmızı kart gördü. DG Sivasspor'un golcü futbolcusu Max Gradel, Fiorentina maçında rakibine yaptığı müdahale sonrası direkt kırmızı kart gördü. Gradel, gelecek hafta Fiorentina ile oynanacak rövanş mücadelesinde forma giyemeyecek. Uefa Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu ilk haftasında Sivasspor deplasmanda İtalya ekibi Fiorentina'ya 1-0 yenildi. Müsabakanın 90+4. dakikasında kırmızı-beyazlıların tecrübeli futbolcusu Max Gradel, kırmızı kart gördü. İleride presle topu kapmak isteyen Gradel, rakibine yaptığı müdahale sonrası hakem Enea Jorgji tarafından direkt kırmızı kartla cezalandırıldı ve Gradel oyun dışı kaldı. Fildişi Sahilli oyuncu, gelecek hafta Sivas'ta oynanacak Fiorentina rövanş maçında görev alamayacak. - SİVAS Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor UEFA Avrupa Konferans Ligi Sivasspor İtalya Sivas Spor Haberler

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