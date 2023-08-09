Max Gradel: Gaziantep FK'ya yeni bir meydan okuma için geldim

Gaziantep FK'lı Max Gradel, transfer süreci ve Fenerbahçe maçı hakkında açıklamalarda bulundu. Gradel, Gaziantep FK'ya yeni bir meydan okuma için geldiğini belirtirken, Fenerbahçe maçında iyi bir başlangıç yapmak istediklerini söyledi. Ayrıca, deprem nedeniyle zor zamanlar geçiren taraftarları mutlu etmek istediklerini ifade etti.

- Max Gradel transfer sürecini anlattı, Fenerbahçe maçını hedef gösterdi

Gaziantep Fk'lı Max Gradel:

"Yeni bir meydan okuma için Gaziantep FK'dayım"

"Fenerbahçe maçında iyi bir başlangıçla sezonu açmak istiyoruz"

"Deprem nedeniyle zor zamanlar geçiren taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz"

GAZİANTEP - Gaziantep Futbol Kulübü'nün yeni transfer Max Gradel, transfer süreci ile ilgili açıklamalarda bulunarak, "Yeni bir meydan okuma için Gaziantep FK'ya geldim" dedi. Ligin ilk haftasında oynayacakları Fenerbahçe maçı ile ilgili de konuşan Gradel, "Fenerbahçe maçında iyi bir başlangıçla sezonu açmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Gaziantep Futbol Kulübü'nün Sivasspor'dan transfer ettiği Max Gradel, önemli açıklamalarda bulundu. Üç sezon formasını giydiği Sivasspor'dan Gaziantep FK'ya transferi ile ilgili konuşan Gradel, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda oynayacakları Fenerbahçe maçı için de iddialı açıklamalar yaptı.

"Yeni bir meydan okuma için Gaziantep FK'ya geldim"

Gaziantep FK'ya transfer sürecini anlatan tecrübeli futbolcu, "Son 3 yıldır Sivasspor forması giyiyordum ama bugün burada olduğum için çok mutluyum. Hayatta bazen değişim gerekli olabiliyor. İnsanların yeni meydan okumalara ihtiyacı olabiliyor. Ben de yeni bir meydan okuma için Gaziantep FK'dayım. Burada olduğum için de çok mutluyum" dedi.

"Takım arkadaşlarım beni gerçekten çok iyi karşıladı"

Sezon öncesi kamp çalışmalarının yorucu ve iyi geçtiğini belirten 35 yaşındaki oyuncu, "Sezon başı kampının tamamını takımla geçiremedim. Ben kampın son 2 haftasına yetişebildim. Takım arkadaşlarım beni gerçekten çok iyi karşıladı. Beraber iyi bir kamp ve çalışma süreci geçirdik" ifadelerini kullandı.

"Fenerbahçe maçında iyi bir başlangıçla sezonu açmak istiyoruz"

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda oynayacakları Fenerbahçe maçı için de iddialı açıklamalar yapan Gradel, "Ligdeki büyük takımlara karşı oynamak beni heyecanlandırıyor ve daha motive ediyor. Ligin iyi takımlarına karşı oynamayı çok seviyorum. Bu takımlar yeni ve büyük transferle yaptı ama hala adaptasyon sürecini tamamlamadılar. Onlar daha bu süreci tamamlamadan karşılaşmak bizim için bir avantaj olabilir. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş gibi takımlara karşı oynamak bizim için daha iyi olabilir. İnşallah iyi bir başlangıçla sezonu açmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Deprem nedeniyle zor zamanlar geçiren taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz"

Gaziantep FK taraftarlarına da seslenen ve destek çağrısında bulunan tecrübeli futbolcu, "Henüz taraftarlarımızla tanışmadım. Onların geçen yılki deprem felaketi nedeniyle zor zamanlardan geçtiklerini biliyorum. Biz de bu yüzden onları gerçekten mutlu etmek istiyoruz. Onları bir nebze de olsa eğlendirmek istiyoruz. Onların desteğine ihtiyacımız var. İnşallah sezon başından itibaren stadımızı doldurarak takımımıza destek olurlar" diye konuştu.