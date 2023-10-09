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Mavi Melekler, Golden Gate Köprüsü üzerinde hava gösterisi yaptı

ABD Donanması'na ait hava gösteri grubu Mavi Melekler, 2023 San Francisco Filo Haftası kapsamında düzenlenen üç günlük hava gösterisinin ikinci günü olan Cumartesi günü Golden Gate Köprüsü üzerinde yakın kol uçuşu yaptı. Eğitim tatbikatları, bando konserleri, gemi geçit törenleri, sanat sergileri ve daha birçok etkinliği içeren 9 günlük Filo Haftası etkinliği on binlerce ziyaretçiyi kendine çekti.