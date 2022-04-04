Mavi Kelebekler zirve yarışını sürdürüyor

KONYAALTI, ANTALYA (İHA) - Konyaaltı Belediyespor, Hentbol Kadınlar Süper Ligi 17'nci hafta mücadelesinde deplasmanda karşılaştığı Yalıkavakspor ile 29-29 berabere kalarak zirve yarışını sürdürdü.

Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde, puan durumunda 2 ve 3'üncü sırayı paylaşan Konyaaltı Belediyespor ve Yalıkvakspor Bodrum Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. İlk yarısı ev sahibi ekibin 16-15 üstünlüğü ile sona eren karşılaşmanın ikinci yarısında hücum oyuncularıyla etkili olan Konyaaltı Belediyespor, hem oyun hem de skor olarak üstün olan taraftı. Son saniyelere kadar bu üstünlüğünü sürdüren Mavi Kelebekler, bitime beş saniye kala aleyhine verilen tartışmalı bir penaltı golüne engel olamayarak sahadan 29-29 beraberlikle ayrıldı. Bu sonuçla puan durumunda 3'üncü sıradaki yerini koruyan Konyaaltı'nda gözler hafta içinde oynanacak Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesine çevrildi. - ANTALYA