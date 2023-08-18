Mavi Kelebekler namağlup döndü

ANTALYA,(DHA) ? YENİ sezon hazırlıklarını hız kesmeden sürdüren Konyaaltı Belediye SK Kadın Hentbol Takımı 'Mavi Kelebekler?, Kastamonu'da düzenlenen turnuvayı namağlup tamamlayarak Antalya'ya döndü.

Sezonu Avrupa şampiyonu unvanı ile tamamlayan Konyaaltı Belediye SK Kadın Hentbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını ara vermeden sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta Burdur kampıyla ikinci etap çalışmalarını tamamlayan Mavi Kelebekler, Kastamonu'da 15-16-17 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilen hentbol turnuvasına katıldı. Turnuvanın ilk günü Kastamonu Belediyesi, ikinci günü Yenimahalle ve üçüncü gününde de Yalıkavakspor ile karşılaşan Mavi Kelebekler, üç karşılaşmadan da galip ayrılarak turnuvayı namağlup tamamladı.

'AVRUPA KUPASINA TALİBİZ'

Hazırlık maçlarında sonucun çok önemli olmadığını belirten Başantrenör Birol Ünsal, 'Ligin önemli takımlarıyla karşılaştığımız turnuvada takımımızın durumunu görme fırsatı yakaladık. İlk maçta istediğimiz oyunu sahaya yansıtamasak da, ikinci ve üçüncü maçta daha iyi bir performans sergiledik' dedi. Yeni sezon için de değerlendirmelerde bulunan Ünsal, 'Avrupa şampiyonu olarak, bu sene de Avrupa kupasına talibiz. Bunun yanında, Türkiye ligi ve kupasında da şampiyon olmak istiyoruz. Konyaaltı Belediye Başkanımız Semih Esen ve kulüp yönetimimizin destekleriyle bütün kulvarlarda başarılı olacağımıza inanıyorum' şeklinde konuştu. Ünsal, turnuvaya ev sahipliği yapan Kastamonu Belediyespor yönetimine de misafirperverlikleri için teşekkür etti.(DHA)