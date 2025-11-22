Haberler

Mauro Icardi'ye 100. Maç Plaketi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray, Trabzonspor maçıyla 100. resmi maçına çıkan Mauro Icardi'ye, Gençlerbirliği maçı öncesi plaket takdim etti. Plaket takdimi sırasında statta müzik eşliğinde Icardi'ye taraftarlardan destek geldi.

Trabzonspor maçıyla Galatasaray'da 100. resmi maçına çıkan Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'ye, Gençlerbirliği maçı öncesi plaket takdimi yapıldı.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında evinde Gençlerbirliği ile karşılaşan Galatasaray'da müsabaka öncesinde Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'ye plaket verildi. Süper Lig'in 11. haftasında RAMS Park'ta yapılan Trabzonspor mücadelesiyle sarı-kırmızılılarda 100. resmi maçına çıkan Icardi'ye, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, saha kenarında plaket ve üzerinde 100 yazılı sarı-kırmızılı forma takdim etti. Bu sırada stat hoparlörlerinden şarkıcı Simge'nin 'Aşkın olayım' şarkısı çalarken, taraftarlar da Icardi'ye alkışlayarak destek verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Zehirlenme vakaları patladı! 3 şehirde yüzlerce kişi hastanelik oldu

Tablo ağırlaşıyor! 3 şehirde yüzlerce kişi hastanelik oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
12 çocuğuna koyduğu isimleri duyan kulaklarına inanamıyor

12 çocuğuna koyduğu isimler gündem oldu! Duyan kulaklarına inanamıyor
Motosiklet kaskının içinden çıkan şey inanılmaz

Motosiklet kaskının içinden çıkan şey inanılmaz
Jenerik sıralaması Kızılcık Şerbeti setini karıştırdı, Doğukan Güngör rest çekti

Jenerik krizi seti karıştırdı: Doğukan Güngör resti çekti!
Eddie Murphy'nin en büyük pişmanlıkları reddettiği filmler

Ünlü komedyenden itiraf: O 3 filmi reddetmemeliydim!
12 çocuğuna koyduğu isimleri duyan kulaklarına inanamıyor

12 çocuğuna koyduğu isimler gündem oldu! Duyan kulaklarına inanamıyor
Gürsel Tekin'den Kılıçdaroğlu'na destek: Çoban ateşi çoktan yakıldı

Gürsel Tekin'den Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına destek
Saçsız adam isyan etti! Berbere ödediği ücret öyle böyle değil

Saçsız adam isyan etti! Berbere ödediği ücret öyle böyle değil
Kolombiya Devlet Başkanı'nın kredi kartı ekstreleri ülkeyi karıştırdı

Devlet Başkanı'nın ekstresi ülkeyi karıştırdı, striptiz kulübü de var!
Baba Vanga'nın 2026 kehanetleri ortaya çıktı! Her biri tüyler ürpertici

Baba Vanga'nın 2026 kehanetleri ortaya çıktı! Her biri tüyler ürpertir
Yastık altı altın dönemini bitirecek model Türkiye'ye geliyor

Yastık altı altın dönemini bitirecek model Türkiye'ye geliyor
TikTok'ta büyük kepazelik: Türk kullanıcı partneriyle ilişkiye girip o anları da canlı yayınladı

Türk kullanıcı partneriyle ilişkiye girip o anları da canlı yayınladı
DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi! Bu sözler çok konuşulur

DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi! Bu sözler çok konuşulur
Apartmanda doğal gaz patlaması! Ev kısa sürede küle döndü

Gece yarısı korkutan patlama! Daire kısa sürede küle döndü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.