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Mauro Icardi, Trabzonspor maçının ardından taraftarlara 3'lü çektirdi

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Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Trabzonspor maçının ardından sarı-kırmızılı taraftarlara 3'lü çektirdi. Galatasaray'ın 2-0 kazandığı maçta iki gol atan Icardi, galibiyeti tribündeki taraftarlarla kutladı.

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Trabzonspor maçının ardından sarı-kırmızılı taraftarlara 3'lü çektirdi.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray evinde karşı karşıya geldiği Trabzonspor'u 2-0 yendi. Mücadelenin sona ermesinin ardından sarı-kırmızılı futbolcular ile teknik ekip büyük sevinç yaşadı. Futbolcular tribünlere giderek galibiyeti taraftarlarla kutladı. Maçta iki gol atan Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, kale arkasındaki taraftarlara 3'lü çektirdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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