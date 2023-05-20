Mauro Icardi, Süper Lig'deki 19. golünü kaydetti

Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, Sivasspor maçında attığı gollerle Süper Lig'de gol sayısını 19'a yükseltti.

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray evinde Sivasspor ile karşılaşırken, sarı-kırmızılıların iki golünü de Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi kaydetti. Mücadelenin 13. dakikasında ceza sahası içi sağında topu alan Icardi çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 63. dakikada yine sahneye çıkan yıldız futbolcu, sağ kanattan Sacha Boey'un ortasında arka direkte yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

30 yaşındaki futbolcu böyle Süper Lig'deki gol sayını 19'a çıkardı. Yıldız futbolcunun Türkiye Kupası'nda da 1 golü bulunuyor.

Mücadeleye 11'de başlayan Mauro Icardi 86. dakikada yerini Bafetimbi Gomis'e bıraktı. - İSTANBUL