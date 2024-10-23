Üye Girişi
Haberler

Mauro Icardi Sezonun 6. Golünü Attı

Mauro Icardi Sezonun 6. Golünü Attı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, Elfsborg karşısında attığı golle bu sezon 6. golüne ulaştı. Icardi, 4 golünü Süper Lig'de, 2'sini ise UEFA Avrupa Ligi'nde kaydetti.

Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, Elfsborg maçıyla birlikte bu sezonki 6. golünü kaydetti. Icardi bu gollerin 4'ünü Süper Lig'de, 2'sini ise UEFA Avrupa Ligi'nde attı.

UEFA Avrupa Ligi 3. haftasında Galatasaray evinde İsveç ekibi Elfsborg ile karşı karşıya gelirken, sarı-kırmızılıların ilk golünü Arjantinli futbolcu Mauro Icardi attı. Müsabakanın 28. dakikasında Victor Osimhen'in sağ kanattan pasında ceza yayında bulunan Dries Mertens'in vuruşunda direkten dönen topu ceza sahası içinde Icardi boş kaleye gönderdi ve skor 1-0 oldu.

31 yaşındaki futbolcu böylece bu sezonki 6. gol sevincini yaşadı. Arjantinli futbolcu bu gollerin 4'ünü Trendyol Süper Lig'de, 2'sini de Avrupa Ligi'nde kaydetti.

Maça 11'de başlayan Mauro Icardi, 90 dakika sahada kaldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Mauro Icardi Galatasaray Güncel Futbol Spor

Ankara'da TUSAŞ'a terör saldırısı: 4 şehidimiz, 14 yaralı var

Ankara'da TUSAŞ'a terör saldırısı! Şehit ve yaralılarımız var

 Milli Savunma Bakanı Güler: Bu PKK'lı şerefsizlere hak ettikleri cezayı veriyoruz ama akıllanmıyorlar

İşte hain saldırının arkasındaki terör örgütü

 TUSAŞ'taki hain terör saldırısı sonrasında Erdoğan'dan ilk açıklama geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hain saldırıya ilişkin ilk açıklama
TUSAŞ'a yapılan hain terör saldırısı sonrasında sosyal medya platformlarında dikkat çeken gelişme

Hain saldırı sonrası sosyal medya platformlarında dikkat çeken gelişme
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Show TV yayın akışı 23 Ekim! Sandık Kokusu günü mü değişti, yeni bölüm ne zaman? Diziler iptal mi, neden yok? 23 Ekim diziler yeni bölüm yok mu? Çarşamba hangi diziler var? 23 Ekim Çarşamba TV'de bu akşamki diziler İnternet neden yok, internet yok mu 23 Ekim Çarşamba? İnternete ne oldu? Instagram, Twitter, YouTube bant daraltma nedir? Mossad nedir, kimdir? TRT 1 canlı maç izle! ATALANTA CELTİC CANLI izle! TRT 1 HD şifresiz kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki Milli Yas ilan edilecek mi (TUSAŞ)? MasterChef neden yok, MasterChef yeni bölüm bugün yayınlanmayacak mı? Leyla dizisi neden yok, Leyla Aşk Adalet yeni bölüm bugün yayınlanmayacak mı? Leyla dizisi günü mü değişti?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.