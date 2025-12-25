Haberler

Galatasaray'da ilk yarının en golcüsü Icardi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray, Süper Lig'de ilk yarıyı lider tamamladı ve en golcü oyuncusu Mauro Icardi, 9 gol atarak önemli bir performans sergiledi. Icardi, kulüp tarihinin lig maçlarında en çok gol atan yabancı futbolcu rekorunu kırdı.

Trendyol Süper Lig'de ilk yarıyı lider olarak tamamlayan Galatasaray'da takımın en golcü oyuncusu Mauro Icardi oldu.

Süper Lig'de 18 takımın mücadele ettiği 2025-2026 sezonunun 17. haftalık ilk yarısı sona erdi. Sarı-kırmızılı ekip, ilk yarıda bulduğu 39 golle ligin en golcü iki takımından biri oldu. Galatasaray'da sezonun ilk 17 maçında forma giyen 26 futbolcunun 11'i fileleri havalandırmayı başardı.

Uzun bir sakatlık sürecinden çıkan Arjantinli yıldız Mauro Icardi, ligin ilk yarısında attığı 9 golle takımı adına en fazla fileleri havalandıran oyuncu ünvanını aldı.

Icardi'yi altışar golle Victor Osimhen ile Leroy Sane takip etti. Barış Alper Yılmaz 4, Yunus Akgün ve Eren Elmalı üçer, Gabriel Sara ve İlkay Gündoğan ikişer, Lucas Torreira, Roland Sallai ve Davinson Sanchez birer kez fileleri havalandırdı.

Galatasaray'ın bir golünü ise 2. haftadaki Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük mücadelesinde Fatih Kurucuk kendi kalesine attı.

Icardi, 79 dakikada bir gol attı

Mauro Icardi, Süper Lig'de süre aldığı her 79 dakikada 1 kez fileleri havalandırdı.

Geçen sezon ön çapraz bağ sakatlığı yaşayan ve yaklaşık 1 yıl sahalardan uzak kalan Icardi, bu sezon 16 maçta sadece 710 dakika sahada kaldı. 32 yaşındaki santrfor, ortalama 79 dakikada 1 gol atma başarısı gösterdi.

Ligde 12 mücadelede 851 dakika sahada kalarak 6 kez fileleri havalandıran Victor Osimhen, 142 dakikada bir bunu başarırken 11 maçta 734 dakika süre alarak 3 gol atan Eren Elmalı ise 245 dakikada 1 gol buldu.

Kulüp tarihine geçti

Arjantinli yıldız Mauro Icardi, sarı-kırmızılı formayla Süper Lig'de en çok gol atan yabancı futbolcu rekorunu kırdı.

Galatasaray'daki dördüncü sezonunu geçiren yıldız santrfor, çıktığı 110 resmi müsabakada 70 kez gol sevinci yaşadı. Icardi, Süper Lig'de ise 81 maçta 60 kez fileleri havalandırdı.

Icardi, sarı-kırmızılı takımın unutulmaz Rumen futbolcusu Gheorghe Hagi'yi geçerek kulüp tarihinin lig maçlarında en çok gol atan yabancı oyuncusu ünvanını aldı.

Icardi, resmi maçlarda 3 gol daha atması durumunda ise kulüp tarihinin en golcü yabancı oyuncusu olacak.

Golcüler

Galatasaray'da futbolcuların sezonun ilk yarısındaki gol raporu şöyle:

FutbolcuMaçSüre (Dakika)Gol
Mauro Icardi167109
Victor Osimhen128516
Leroy Sane1714006
Barış Alper Yılmaz1511804
Eren Elmalı117343
Yunus Akgün148873
İlkay Gündoğan106962
Gabriel Sara1710582
Davinson Sanchez1511201
Roland Sallai1512681
Lucas Torreira1612811

Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi

Gözaltındaki Sadettin Saran ifade verdi! İşte savcının talebi
Futbolda FETÖ soruşturması! Biri üst düzey 4 isim ifadeye çağrıldı

Futbolda yeni deprem! Biri üst düzey 4 isim ifadeye çağrıldı
Ortalık yangın yeriyken Aziz Yıldırım'ın fotoğrafı tartışma yarattı

Ortalık yangın yeriyken Aziz Yıldırım bakın nerede ortaya çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'de de yok satan araçta hayati risk! 179 bin otomobil inceleniyor

Türkiye'de yok satan araçta hayati risk! 179 bin otomobil inceleniyor
Milyonlarca telefon için geri sayım başladı! 6 gün sonra hepsi kapanacak

Geri sayım başladı! Milyonlarca telefon 6 gün sonra çalışmayacak
Piyangodan kazandığı 580 milyon lirayı yiyince çöpçülüğe geri döndü

Piyangodan kazandığı 580 milyon TL'yi yiyince çöpçülüğe geri döndü
Ünlülere yapılan operasyonlara 'Yaşam biçimi' diyen Balbay'a Sinan Burhan'dan sert tepki

Uyuşturucuya "Yaşam biçimi" dedi, stüdyodan sert tepki gördü
Türkiye'de de yok satan araçta hayati risk! 179 bin otomobil inceleniyor

Türkiye'de yok satan araçta hayati risk! 179 bin otomobil inceleniyor
Beyazıt Öztürk ekranlara dönüyor! İşte yeni programın yayın tarihi

Beyaz ekranlara dönüyor! İşte yeni programın yayın tarihi
Ailesi Bruce Willis'in beynini bağışlama kararı aldı

Aileden çarpıcı karar! Dünyaca ünlü aktörün beyni bağışlanacak