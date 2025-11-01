Haberler

Mauro Icardi, Galatasaray'da 100. Resmi Maçına Çıktı

Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, Trabzonspor ile oynanan maçta kulüp tarihinde 100. resmi maçına çıkarak önemli bir başarı elde etti. Icardi, Galatasaray formasını giyerek toplamda 67 gol attı.

Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, Trabzonspor müsabakasıyla sarı-kırmızılılardaki 100. resmi maçına çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray sahasında Trabzonspor ile mücadele ederken, sarı-kırmızılılarda Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, kulüp tarihinde önemli başarı elde etti. Karşılaşmada süre alan Icardi, böylece Galatasaray'da 100. resmi maçına çıktı.

Müsabakaya yedek başlayan 32 yaşındaki futbolcu, 74. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın yerine oyuna dahil oldu.

Mauro Icardi, sarı-kırmızılı formayla Süper Lig'de 75, Şampiyonlar Ligi'nde 9, Şampiyonlar Ligi elemeleri ve Avrupa Ligi'nde 6'şar, Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa'da da 2'şer olmak üzere toplam 100 müsabaka görev aldı ve 67 kez rakip fileleri havalandırdı.

2022 yılında kiralık, 2023 yılında da bonservisiyle transfer olan Icardi, burada geçirdiği süre boyunca Süper Lig'de 3 şampiyonluk yaşarken, 1'er kez de Ziraat Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa'yı kazandı.

32 yaşındaki futbolcu, bu sezon hepsi Süper Lig'de olmak üzere toplam 6 kez gol sevinci yaşadı. - İSTANBUL

Haberler.com
