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Mauro Icardi, Fenerbahçe derbisinde attığı golle gol sayısını 22'ye çıkardı

Mauro Icardi, Fenerbahçe derbisinde attığı golle gol sayısını 22'ye çıkardı

Spor Haberleri

Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, Fenerbahçe derbisinde attığı golle bu sezon ligdeki gol sayısını 22'ye çıkardı. Icardi, Fenerbahçe ve Beşiktaş derbilerinde ise rakip fileleri 5 kez havalandırmayı başardı.

Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, Fenerbahçe derbisinde attığı golle bu sezon ligdeki gol sayısını 22'ye çıkardı.

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray evinde Fenerbahçe ile karşılaşırken, sarı-kırmızılıların golcüsü Mauro Icardi, bu maçı da boş geçmedi. Müsabakanın 71. dakikasında sol taraftan kullanılan köşe vuruşuna ceza sahası içinde topla buluşan Icardi, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve takımının mücadeledeki 2. golünü kaydetti.

30 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon Süper Lig'deki gol sayısını 22'ye çıkardı. Icardi, Fenerbahçe ve Beşiktaş derbilerinde ise rakip fileleri 5 kez havalandırmayı başardı.

Maça 11'de başlayan Mauro Icardi, 90 dakika sahada kaldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Mauro Icardi Galatasaray Fenerbahçe Beşiktaş Spor Haberler

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