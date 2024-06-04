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Mauro Icardi, Erden Timur için veda mesajı yayımladı

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Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi, Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekiliği görevinden ayrılan Erden Timur için duygusal bir veda mesajı paylaştı. Icardi, Timur'a teşekkürlerini sunarken, gelecekte tekrar bir araya gelmeyi umduğunu belirtti.

Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi, Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekiliği görevinden ayrılan Erden Timur için veda mesajı yayımladı.

Arjantinli yıldız futbolcu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, şu ifadeleri kullandı:

"Hiçbir zaman yalnız değildin. Hiçbir zaman yalnız yürümedin. Her savaşta omuz omuza, her şeye ve herkese karşı savaştın. Ne kadar güçlü olursa olsun birlikte göğüs gerdik fırtınalara ve hep galip çıktık. Bugün aşık olduğun kulübe veda ediyorsun ve çok az kişi bunu biliyor. Bitti diye ağlama, oldu diye gülümse. Eminim gelecekte öyle olacaktır. Geri döneceksin ve her zamankinden daha güçlü olacaksın. Seni çok seviyorum Erden Timur, her şey için sonsuz teşekkürler."

Kaynak: AA / Spor

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