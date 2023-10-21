Mauro Icardi, Beşiktaş maçında attığı gollerle Türkiye'de 5. derbide de gol sevinci yaşadı

Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, Beşiktaş maçında attığı gollerle Türkiye'de oynadığı 5. derbide de rakip fileleri havalandırmayı başardı ve bu maçlardaki gol sayısını 7'ye çıkardı.

Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, Beşiktaş maçında attığı gollerle Türkiye'de oynadığı 5. derbide de rakip fileleri havalandırmayı başardı ve bu maçlardaki gol sayısını 7'ye çıkardı.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray evinde Beşiktaş ile mücadele etti. Sarı-kırmızılıların Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi bu derbiyi de boş geçmedi. Mücadelenin 26. dakikasında sahneye çıkan Icardi takımını 1-0 öne geçirdi. Başarılı futbolcu 82. dakikada da penaltıdan bir gol attı.

30 yaşındaki futbolcu böylece Türkiye'de Fenerbahçe ve Beşiktaş ile oynadığı 5 derbide de rakip fileleri havalandırmayı başardı. Arjantinli futbolcu bu karşılaşmalarda ise 7 kez gol sevinci yaşadı. Mauro Icardi bu gollerin 5'ini Beşiktaş'a, 2'sini de Fenerbahçe ağlarına gönderdi. - İSTANBUL