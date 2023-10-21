Mauro Icardi, Beşiktaş maçında 2 gol atarak gol sayısını 14'e çıkardı

Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, Beşiktaş maçında 2 gol atarak bu sezonki gol sayısını 14'e yükseltti. Icardi, 10 golle Süper Lig'de en golcü oyuncu oldu.

Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, Beşiktaş maçıyla birlikte bu sezonki gol sayısını 14'e yükseltti.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray evinde karşılaştığı Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ederken, Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi de rakip fileleri 2 kez havalandırdı. Müsabakanın 26. dakikasında baskı sonucu kazanılan topu ceza sahası içinde alan Icardi düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Başarılı futbolcu, 82. dakikada da kazanılan penaltıda topun başında geçti ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

30 yaşındaki futbolcu böylece Süper Lig'deki gol sayısını 10'a çıkardı. UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 3, gruplarda da 1 golü bulunan Mauro Icardi toplamdaki gol sayısını da 14'e yükseltti.

Mücadeleye 11'de başlayan Icardi, 90 dakika sahada kaldı. - İSTANBUL