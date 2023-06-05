Mauro Icardi and Okan Buruk named as the best of the year

Galatasaray'ın dünya yıldızı Mauro Icardi ev teknik direktör Okan Buruk yılın en iyileri seçildi. Asist Analiz takipçileri tarafından Yılın Oyuncusu seçildi.

Bu sezon göstermiş olduğu performansla sarı kırmızılıları başarıya taşıyan İcardi, Asist Analiz takipçileri tarafından Yılın En İyisi olarak belirlendi. Ligde 21 gol ve 7 asist ile skora katkı yapan Arjantinli stara, ödülünü Asist Analiz Genel Müdürü Arda Ün ve Dijital Direktörü Yücel Ağcabay takdim etti.Aynı zamanda Yılın Teknik Direktörü ödülüne ise Galatasaray'daki ilk senesinde şampiyon olan Okan Buruk layık görüldü.