Mauro Icardi, Alanyaspor maçında attığı golle gol sayısını 16'ya çıkardı

Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, Alanyaspor maçında attığı gole bu sezon Süper Lig'deki 11. golünü kaydetti. Avrupa maçlarında da 5 golü bulunan Icardi gol sayısını 16 yaptı.

Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, Alanyaspor maçında attığı gole bu sezon Süper Lig'deki 11. golünü kaydetti. Avrupa maçlarında da 5 golü bulunan Icardi gol sayısını 16 yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray evinde Alanyaspor ile mücadele ederken, sarı-kırmızılıların ilk golünü Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'den geldi. Müsabakanın 37. dakikasında ceza sahası içi sağ tarafından Dries Mertens'in ortasında kale önünde bulunan Icardi meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

4 maçtır suskun olan 30 yaşındaki futbolcu, Alanyaspor maçıyla bu sezonki gol sayısını 16'ya çıkardı. Icardi, bu gollerin 11'ini Süper Lig'de, 5'ini ise UEFA Şampiyonlar Ligi grupları ve elemelerinde kaydetti.

Müsabakaya 11'de başlayan Mauro Icardi 90 dakikada sahada kaldı. - İSTANBUL