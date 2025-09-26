Haberler

Mauro Icardi, Alanyaspor'a Karşı 5. Golünü Attı

Mauro Icardi, Alanyaspor'a Karşı 5. Golünü Attı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, Corendon Alanyaspor maçında attığı golle bu sezonki gol sayısını 5'e çıkararak gol krallığı yarışında zirveye yerleşti.

Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, Alanyaspor maçıyla bu sezonki gol sayısını 5'e çıkardı.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, Corendon Alanyaspor'a konuk olurken, sarı-kırmızılıların tek golünü Arjantinli futbolcu Mauro Icardi kaydetti. Müsabakanın 23. dakikasında Wilfried Singo'nun sağ taraftan çalımlayarak ceza sahası içine girip içeriye çevirdiği topta Icardi, topukla yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 1-0 oldu.

32 yaşındaki futbolcu bu sezon ligde 5. golünü attı ve gol krallığı yarışında zirvede yer alıyor. Icardi, ligde 6, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 1 olmak üzere toplam 7 resmi müsabakada görev aldı.

Maça 11'de başlayan Mauro Icardi, 90 dakika sahada kaldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Güllü ölüme böyle gitmiş

Güllü ölüme böyle gitmiş! Kahreden anlar kamerada
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tutmasalar Mehmet Şef'i dövecekti: İşte Türkiye'nin konuştuğu kavganın görüntüleri

Tutmasalar Mehmet Şef'i dövecekti: İşte o kavganın görüntüleri
Ağrı'da velinin öğretmene gönderdiği ses kaydı viral oldu

Öğrenci annesinin öğretmene gönderdiği ses kaydı viral oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.