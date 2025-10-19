Mattia Ahmet Minguzzi Artistik Buz Pateni Yarışması Tamamlandı
Ankara'da düzenlenen Mattia Ahmet Minguzzi Artistik Buz Pateni Yarışması, 140 sporcunun katılımıyla gerçekleşti. Yarışma, 14 yaşında hayatını kaybeden Mattia Ahmet'in anısına yapıldı ve dereceye giren sporculara madalya verildi.
Türkiye Buz Pateni Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ümitköy Buz Pisti'nde düzenlenen organizasyonda büyükler, gençler, yıldızlar ve minikler kategorisinde 140 sporcu yarıştı.
İstanbul Kadıköy'deki bıçaklı saldırı sonucu 14 yaşında hayatını kaybeden Mattia Ahmet'in anısına düzenlenen organizasyona, Türkiye Buz Pateni Federasyonu Başkanı Burhan Kurtuluş ile Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik ve protokol üyeleri katıldı.
Üç gün süren yarışlarda dereceye giren sporculara madalya verildi.
Dereceye giren sporcu ve kategorileri şöyle:
Büyük kadınlar:
1- Ceyda Sağlam
2- Selin Akbulut
3- Zeynep Naz Doğan
Genç kadınlar:
1- Leyla Çetin
2- Bella Aydın
3- Deniz Tarım
Genç erkekler:
1- Mehmet Cenkay Karlıklı
2- Furkan Emre İncel
3- Selman Ege Özcan
Yıldız kızlar:
1- Arina Medrish
2- Alisa Sirer
3- Sofia Bolat
Yıldız erkekler:
1- Kaan Şanal
Küçük kızlar:
1- Melisa Kömürlü
2- Ceyda Peker
3- Valeriya Sedef
Küçük erkekler:
1- Mehmet Uraz Ertaş
2- Muhammet Ali Bozkurt
3- Ata Timur Akbulut
Minik 2 kızlar:
1- Beren Aden Bayram
2- Neva Nur Karaibiş
3- Elif Neva Özoğul
Minik 2 erkekler:
1- Sarp Berk Ergün
2- Dmitrii Mekhanov
3- Ediz Akgün
Minik 1 kızlar:
1- Derin Ergün
2- İpek Ezgi Özoğlu
3- Doğa Güner
Minik 1 erkekler:
1- Ateş Ahıskal
2- Dağhan Yılmaz
3- Uras Baytar