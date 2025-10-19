Haberler

Mattia Ahmet Minguzzi Artistik Buz Pateni Yarışması Tamamlandı

Mattia Ahmet Minguzzi Artistik Buz Pateni Yarışması Tamamlandı
Ankara'da düzenlenen Mattia Ahmet Minguzzi Artistik Buz Pateni Yarışması, 140 sporcunun katılımıyla gerçekleşti. Yarışma, 14 yaşında hayatını kaybeden Mattia Ahmet'in anısına yapıldı ve dereceye giren sporculara madalya verildi.

Ankara'da düzenlenen Mattia Ahmet Minguzzi Artistik Buz Pateni Yarışması tamamlandı.

Türkiye Buz Pateni Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ümitköy Buz Pisti'nde düzenlenen organizasyonda büyükler, gençler, yıldızlar ve minikler kategorisinde 140 sporcu yarıştı.

İstanbul Kadıköy'deki bıçaklı saldırı sonucu 14 yaşında hayatını kaybeden Mattia Ahmet'in anısına düzenlenen organizasyona, Türkiye Buz Pateni Federasyonu Başkanı Burhan Kurtuluş ile Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik ve protokol üyeleri katıldı.

Üç gün süren yarışlarda dereceye giren sporculara madalya verildi.

Dereceye giren sporcu ve kategorileri şöyle:

Büyük kadınlar:

1- Ceyda Sağlam

2- Selin Akbulut

3- Zeynep Naz Doğan

Genç kadınlar:

1- Leyla Çetin

2- Bella Aydın

3- Deniz Tarım

Genç erkekler:

1- Mehmet Cenkay Karlıklı

2- Furkan Emre İncel

3- Selman Ege Özcan

Yıldız kızlar:

1- Arina Medrish

2- Alisa Sirer

3- Sofia Bolat

Yıldız erkekler:

1- Kaan Şanal

Küçük kızlar:

1- Melisa Kömürlü

2- Ceyda Peker

3- Valeriya Sedef

Küçük erkekler:

1- Mehmet Uraz Ertaş

2- Muhammet Ali Bozkurt

3- Ata Timur Akbulut

Minik 2 kızlar:

1- Beren Aden Bayram

2- Neva Nur Karaibiş

3- Elif Neva Özoğul

Minik 2 erkekler:

1- Sarp Berk Ergün

2- Dmitrii Mekhanov

3- Ediz Akgün

Minik 1 kızlar:

1- Derin Ergün

2- İpek Ezgi Özoğlu

3- Doğa Güner

Minik 1 erkekler:

1- Ateş Ahıskal

2- Dağhan Yılmaz

3- Uras Baytar

Kaynak: AA / Çağlanur Tuncel - Spor
