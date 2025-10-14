Haberler

Mattia Ahmet Minguzzi Anısına Buz Pateni Yarışması Düzenleniyor

Ankara, 17-19 Ekim tarihlerinde hayatını kaybeden 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin anısına buz pateni organizasyona ev sahipliği yapacak. Yarışmada büyükler, gençler ve yıldızlar yaş gruplarındaki sporcular mücadele edecek.

Türkiye Buz Pateni Federasyonunun açıklamasına göre, Ümitköy Buz Pisti'nde düzenlenecek yarışmada büyükler, gençler ve yıldızlar yaş gruplarındaki sporcular mücadele edecek.

Organizasyona Mattia Ahmet'in annesi Yasemin Minguzzi de katılacak.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor
