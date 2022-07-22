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Matt Coleman Beşiktaş'ta

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Matt Coleman Beşiktaş'ta

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, 2022-2023 sezonu transfer çalışmaları kapsamında Birleşik Amerikalı basketbolcu Matt Coleman'ı kadrosuna kattı.

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, 2022-2023 sezonu transfer çalışmaları kapsamında Birleşik Amerikalı basketbolcu Matt Coleman'ı kadrosuna kattı. Başarılı oyun kurucu, son olarak NBA G League takımlarından Stockton Kings forması giydi.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Beşiktaş, 2022-2023 sezonu transfer çalışmalarına devam ediyor. Siyah-beyazlılar, son olarak NBA G League takımlarından Stockton Kings forması giyen 24 yaşındaki Matt Coleman'ı kadrosuna kattığını açıkladı. 22 Ocak 1998 doğumlu olan Matt Coleman, 1.88 boyunda ve oyun kurucu olarak görev yapıyor. Texas Üniversitesi'nden mezun olan Coleman, 2021-2022 sezonu öncesinde NBA ekibi Sacramento Kings ile sözleşme imzalarken, daha sonra G-League takımı Stockton Kings forması giydi. Burada 48 karşılaşmada görev alan başarılı basketbolcu, 13.1 sayı, 3.7 ribaund ve 5.3 asist ortalamalarıyla oynadı.

(İHA)

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