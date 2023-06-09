Materazzi: Hakan Çalhanoğlu harika bir oyuncu

Eski İtalyan milli futbolcu Marco Materazzi, eski takımı Inter'de forma giyen Hakan Çalhanoğlu'nun harika bir oyuncu olduğunu söyledi. Materazzi, İngiltere ekibi Manchester City ile İtalya temsilcisi Inter arasında yarın İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi finali, Inter'in performansı, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ve Galatasaray'ın İtalyan oyuncusu Nicolo Zaniolo'ya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Eski İtalyan milli futbolcu Marco Materazzi, eski takımı Inter'de forma giyen Hakan Çalhanoğlu'nun harika bir oyuncu olduğunu söyledi.

Materazzi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İngiltere ekibi Manchester City ile İtalya temsilcisi Inter arasında yarın İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi finali, Inter'in performansı, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ve Galatasaray'ın İtalyan oyuncusu Nicolo Zaniolo'ya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hakan Çalhanoğlu'nun Inter için harika bir oyuncu olduğunu vurgulayan Materazzi, "Hakan Çalhanoğlu, iki yıldır Inter'in en iyi oyuncularından biri. Milan'dan geldikten sonra insanlar ona şüpheyle yaklaştı. Ezeli rakipten geldiği için bir nefret vardı. Ancak gerçekten çok iyi ve kalpten oynayan bir oyuncu." ifadelerini kullandı.

"Inter'in şampiyon olmasını umuyorum"

Materazzi, Liverpool'un Milan'a karşı İstanbul'da penaltılarla kazandığı 2004-2005 sezonundaki finalin aksine bu kez İtalya temsilcisinin finalde galip gelmesini umduğunu dile getirdi.

Manchester City'ye karşı kolay bir maç olmayacağını vurgulayan eski İtalyan futbolcu, "2005'teki ile aynı atmosfer olmasını umuyorum ama İtalya için aynı sonucun çıkmamasını umarım. Çünkü biz Milan değiliz, biz Inter'iz. Inter'in şampiyon olmasını umuyorum. Favori takımım tabii ki Inter. Bu tip tek maçlarda her sonuç çıkabilir. Inter, bu sezon iyi bir performans gösterdi ve neticede İstanbul'daki finale kaldık. Çoğu insan Inter'in buradaki finalde olmasını beklemiyordu. Son aylarda, özellikle de 40 günde takımın performansı giderek arttı. Final için hazırız. Kazanmanın kolay olmayacağını biliyoruz. Manchester City çok harika bir takım. Ama Inter de kazanmak için her şeyi yapacaktır." diye konuştu.

Inter'in İtalya 1. Futbol Ligi'ndeki (Serie A) performansına da değinen Materazzi, "Son birkaç ayda 6-7. sıralardayken Inter'in gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanıp kazanmayacağından bile emin değildik. Ligi 3. basamakta bitirerek gelecek yıl Şampiyonlar Ligi gruplarına katılmaya hak kazandılar. Takım, ligin bitiminden sonra birkaç haftadır tamamen Şampiyonlar Ligi finaline odaklandı." yorumunu yaptı.

"Zaniolo, gelecek için önemli bir oyuncu"

Materazzi, Galatasaray'ın İtalyan futbolcusu Nicolo Zaniolo'nun gelecek için önemli bir oyuncu olduğunu ifade etti.

Zaniolo'nun sarı-kırmızılılara transferini değerlendiren Materazzi, "Türkiye'ye hayatını değiştirmek ve yeni bir adım atmak için geldiğini düşünüyorum. İtalya'da iyi bir oyuncuydu. Kendini daha da geliştirebilmek için Türkiye'yi tercih etti. Bu sayede İtalya Milli Takımı'na geri dönebildi. Gelecek için önemli bir oyuncu." şeklinde konuştu.

Eski İtalyan futbolcu, Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'nun Avrupa dışına transfer olmalarına ilişkin ise "Aslında iki farklı tercih. Biri Suudi Arabistan, biri ise ABD'yi tercih etti. Onların kendi kararı ve buna saygı duymalıyız. Aslında futbolcular bu oyunu para için oynamıyor. Sadece tutku için oynuyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.