Mateo Retegui Suudi Arabistan Ligi'ne Transfer Oldu
Al-Qadsiah, İtalya Serie A gol kralı Mateo Retegui ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Retegui, geçtiğimiz sezon Atalanta formasıyla 28 gol atarak büyük bir başarı elde etti.
SUUDİ Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Qadsiah, İtalya Serie A takımı Atalanta forması giyen 26 yaşındaki santrfor Mateo Retegui'yi kadrosuna kattığını açıkladı.
Geçtiğimiz yıl İtalya Serie A'da gol kralı olan Mateo Retegui, Arabistan'ın yolunu tuttu. Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Qadsiah, Mateo Retegui ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. 26 yaşındaki golcü oyuncu geçtiğimiz yıl Atalanta formasıyla; İtalya Serie A, UEFA Şampiyonlar Ligi, İtalya Kupası ve UEFA Süper Kupası olmak üzere toplamda 49 maçta forma giydi. 28 gol ve 9 asistlik performans sergileyen Mateo Retegui, ligde de 25 gol atarak sezonu gol kralı olarak tamamladı.