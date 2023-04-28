UEFA'nın danışma kuruluna seçilen Galatasaray'ın İspanyol yıldızı Juan Mata, "Orada Galatasaray'ı ve Türk futbolunu temsil ettim" dedi.

UEFA'nın oluşturduğu özel danışma kurulunda, Jose Mourinho, Carlo Ancelotti, Zinedine Zidane, Paolo Maldini, Fabio Capello, Luis Figo, Philipp Lahm, Rio Ferdinand ve Rafa Benitez gibi isimlerin içinde yer alan Galatasaray'ın İspanyol oyuncusu Juan Mata, kulübün televizyonuna açıklamalarda bulundu. Mata, "Çok büyük bir gündü futbol için. Aktif tek oyuncuydum, bunun da ayrı bir gururunu yaşadım. Galatasaray'ı ve Türk futbolunu orada temsil ettim. Eski oyuncuların arasında bulunmak, bu önemli günün parçası olmak çok güzel bir duyguydu. Çok insan deneyimim üzerine sordu. Avrupa kupası olan tek kulüp olduğu için, Türkiye'nin en büyük kulübü olduğu için insanlar çok ilgileniyordu. Türkiye'nin en büyük kulübünde oynamanın nasıl bir duygu olduğunu anlattım onlara. Şampiyon olursak eğer, şampiyonluklarımıza bir tane daha ekleyeceğimizi konuştuk. Bu konsey tabii ki çok önemli. Kurallarla ilgili, futbolla ilgili, futbolun geleceğiyle ilgili birçok konuda bizim fikirlerimize danışılıyor. Oyuncuların fikirlerine değer verilmesi çok güzel bir şey" diye konuştu. - İSTANBUL