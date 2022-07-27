Masomah Ali Zada, IOC Sporcu Konseyi'ne atanan ilk mülteci oldu - Haberler

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Masomah Ali Zada, IOC Sporcu Konseyi'ne atanan ilk mülteci oldu

Masomah Ali Zada, IOC Sporcu Konseyi'ne atanan ilk mülteci oldu

Afgan bisikletçi Masomah Ali Zada, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Sporcu Konseyi'ne atanarak tarihe geçti.

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Afgan bisikletçi Masomah Ali Zada, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Sporcu Konseyi'ne atanarak tarihe geçti.

Ülkesi Afganistan'da zorlu koşullar altında kariyerini sürdürmeye çalışan ve 2017 yılında Fransa'ya sığınan 26 yaşındaki Zada, IOC Sporcu Konseyi'ne atanan ilk mülteci sporcu oldu.

Fransa'nın Lille kentinde inşaat mühendisliği eğitimi alan Zada, Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 2022 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden 29 mülteci sporcu arasında yer almıştı.

Zada'nın yanı sıra Allyson Felix, Alistair Brownlee ve Oluseyi Smith konseye atanan diğer isimler oldu. Atanan her sporcunun en fazla 8 yıl görev yapabildiği konseyde 14 kadın, 9 erkek sporcu yer alıyor.

IOC Başkanı Thomas Bach, yaptığı açıklamada, "Sporcular, olimpik hareketin tam kalbinde yer alıyor ve seslerinin IOC içinde duyulması çok önemli. Bu sesler mümkün olduğunca çeşitli olmalı. Bu dört yeni üyenin atanması, konseyin üstün beceri ve deneyimini tamamlamakta, farklı spor dallarında ve dünyanın farklı bölgelerinde mükemmel bir temsiliyete sahip olmamızı sağlamakta." ifadelerini kullandı.

AA / Yunus Kaymaz - Spor

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