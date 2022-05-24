Masa tenisinde Mardin takımı Real Mardin 1. Lig'e yükseldi - Haberler

Masa Tenisi Play-Off maçlarında Merit Grup Real Mardin Masa Tenisi Takımı 5 galibiyet, 2 mağlubiyet alarak 1. Lig'e çıktı.

20-22 Mayıs 2022 tarihleri arasında Bursa'da yapılan Masa Tenisi Play-Off maçlarında Merit Grup Real Mardin Masa Tenisi Takımı 5 galibiyet, 2 mağlubiyet alarak 1. Lig'e çıkarak önemli bir başarıya imza attı. 16 erkek takımının mücadele ettiği 2. Lig'de, ilk üç sırayı alan 1. Lig'e terfi etti. Son üç sırayı alan takımlar bir alt lige 3. Lig'e düştü. Merit Grup Real Mardin, Kayseri Kocasinan Belediyesi ve Bursa Büyükşehir Belediyesi takımları ilk üç sırayı alarak 1. Lig'e çıktı. Real Mardin Kulübü ve Masa Tenisi Milli Takım Antrenörü İzzettin Atasever, "Koca bir sezonun emeklerinin karşılığını almak gurur verici. Sporcularımız büyük bir başarı göstererek mücadele ederek kürsüye çıkarak bunu ispatladılar. Çekişmeli ve bir o kadar heyecanlı maçlarımız oldu, her turnuvaya çok iyi çalıştık ve hazırlandık. Çok arzu ettiğimiz 1. Lig'deyiz. Hepsini ayrı ayrı kutluyorum. Sponsorumuz Merit Grup'a ve Kulüp Başkanımız Zafer Karataş'a Mardin Masa Tenisi camiası olarak minnettarız. Gelecek sezon inşallah hedef Süper Lig olacaktır" dedi.

Merit Grup Real Mardin Kulübü Başkanı ve Merit Grup Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Karataş, "Başta antrenörümüzü ve sporcularımızı gösterdikleri başarıdan dolayı kutluyorum. Mardin'e yaşattıkları bu gururdan dolayı alınlarından öpüyorum. Merit Grup olarak desteğimiz her zaman devam edecek. İnşallah hep beraber Mardin Masa Tenisi'ni çok daha yukarılara taşıyacağız. Hedefimiz Mardin'i Avrupa'da temsil etmektir. Katkı sunan herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - MARDİN

İhlas Haber Ajansı / Spor