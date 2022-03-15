Masa tenisinde genç yetenek Görkem Öcal, ETTU kampına davet edildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Masa tenisinde genç yetenek Görkem Öcal, ETTU kampına davet edildi

AA - Halil İbrahim Avşar - Spor
 - Güncelleme:
Masa tenisinde genç yetenek Görkem Öcal, ETTU kampına davet edildi

Avrupa Masa Tenisi Birliği (ETTU) tarafından Slovakya'da 13 yaş altında düzenlenen kampa, Türk sporcu Görkem Öcal da davet edildi.

Avrupa Masa Tenisi Birliği (ETTU) tarafından Slovakya'da 13 yaş altında düzenlenen kampa, Türk sporcu Görkem Öcal da davet edildi.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonundan yapılanan açıklamada, Görkem Öcal'ın Senec bölgesindeki ETTU kampına davet aldığı belirtildi.

Milli sporcu ve antrenörü Gökmen Öcal'ın 21 Mart'a kadar sürecek kampa katılmak için Slovakya'ya gittiği ifade edildi.

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor

Slovakya, Türkiye, Türk, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title