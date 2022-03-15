Masa tenisinde genç yetenek Görkem Öcal, ETTU kampına davet edildi

Avrupa Masa Tenisi Birliği (ETTU) tarafından Slovakya'da 13 yaş altında düzenlenen kampa, Türk sporcu Görkem Öcal da davet edildi.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonundan yapılanan açıklamada, Görkem Öcal'ın Senec bölgesindeki ETTU kampına davet aldığı belirtildi.

Milli sporcu ve antrenörü Gökmen Öcal'ın 21 Mart'a kadar sürecek kampa katılmak için Slovakya'ya gittiği ifade edildi.