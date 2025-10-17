Haberler

Masa Tenisinde Başarıların Peşinde: Otizmli İkiz Kardeşler Enes ve Burak Burç

Samsun'da yaşayan otizmli ikiz kardeşler Enes ve Burak Burç, masa tenisindeki başarılarını artırmaya devam ediyor. Avrupa Para Gençlik Oyunları'nda madalya kazanan Burak, VIRTUS Dünya Şampiyonası için hazırlık yaparken, Enes de şampiyonluk hedefiyle çalışıyor.

Masa tenisinde dereceleri bulunan otizmli ikiz kardeşler Enes ve Burak Burç, yeni başarılar kazanmak hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Samsun'da yaşayan 18 yaşındaki ikizler Enes ve Burak Burç, 8 yaşında sosyalleşmeleri amacıyla öğretmenlerinin tavsiyesi üzerine masa tenisine başladı.

Bugüne kadar Türkiye'de katıldıkları turnuvalarda ikizlerden Enes 1 birincilik, 3 ikincilik, Burak ise 1 birincilik, 2 ikincilik, 1 de üçüncülük elde etti.

Burak Burç, ayrıca bu yıl İstanbul'da düzenlenen Avrupa Para Gençlik Oyunları'nda gümüş, Çekya'daki dünya şampiyonasında karışık çiftlerde ise altın madalya kazandı.

Mısır'da 1-8 Kasım tarihlerinde yapılacak VIRTUS Dünya Masa Tenisi Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan Enes Burç ise madalya mücadelesi verecek.

Enes ve Burak Burç, yeni başarılar kazanmak amacıyla çalışmalarına devam ediyor.

Hedef 2028 Paralimpik Olimpiyatları

Down Sendromlu Masa Tenisi Milli Takımı Antrenörü Kemal Yaşkafa, AA muhabirine, Enes ve Burak Burç'un otizm kategorisinde Masa Tenisi Milli Takımı sporcuları olduğunu söyledi.

Burak ve Enes'in çalışmalarını disiplinli şekilde sürdürdüğünü vurgulayan Yaşkafa, haftanın 6 günü Bafra ilçesinden gelerek antrenman yaptıklarını belirtti.

Bu yıl düzenlenen Türkiye şampiyonasında Enes'in altın, Burak'ın ise gümüş madalya kazandığını anlatan Yaşkafa, "Enes Burç otizmlilerde Dünya Şampiyonası'na katılacak. Burak Burç ise mental retardasyon (zeka geriliği) engeli olduğu için mentaller kategorisinde yoluna devam ediyor." dedi.

Hedeflerinde 2028 Paralimpik Olimpiyatları bulunduğuna işaret eden Yaşkafa, "En son İstanbul'da düzenlenen Avrupa Para Gençlik Oyunları'nda Burak Burç Avrupa ikincisi oldu. Enes Burç, Mısır'da düzenlenecek VIRTUS Dünya Masa Tenisi Şampiyonası'nda otizmli kategorisinde dünya şampiyonluğu için yarışacak." diye konuştu.

Burak Burç ise başarılı olmak için antrenörleriyle disiplinli şekilde çalıştıklarını dile getirerek, "Çalışmalarımın karşılığını aldım. Çekya'da yapılan Dünya Para Future Masa Tenisi Şampiyonası'nda mix kategorisinde şampiyon oldum. İstanbul'da ise ikincilik elde ettim." ifadesini kullandı.

Enes Burç da başarı hedefiyle yoğun tempoda çalıştıklarına dikkati çekerek, "VIRTUS Dünya Masa Tenisi Şampiyonası'na hedefim şampiyon olmak. Altın madalya istiyorum, bunun için de yoğun tempoda çalışıyorum. Günde 3 saat çalışıyoruz." dedi.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkan Danışmanı Resul Aygün ise Enes ve Burak'ı 7 yaşlarından bu yana tanıdığını, başarılarını fark ettikten sonra onlarla özel olarak ilgilendiklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak - Spor
Haberler.com
