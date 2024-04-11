Masa Tenisinde 15 Yaş Altı Türk Devletleri Şampiyonası ve Uluslararası Kampı Balıkesir'de Başladı

Masa tenisinde 15 Yaş Altı Türk Devletleri Şampiyonası ve Uluslararası Kampı Balıkesir'de başladı.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyona, Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan ve KKTC'den 42 sporcu ve antrenörü katıldı.

17 Nisan'da sona erecek organizasyonun birinci günü antrenör toplantısının ardından çift antrenmanla tamamlandı.

Açıklamada ayrıca "Bu tarihi faaliyetin, Türk devletleri arasında kurulmakta olan sportif iş birliği ve dayanışma hususunda önemli bir dönüm noktası olmasını temenni ederiz." ifadeleri kullanıldı.