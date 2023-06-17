Masa tenisinde 13 Yaş Altı Milli Takımı, Avrupa şampiyonu oldu

Masa tenisinde 13 Yaş Altı Milli Takımı, Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda birincilik kürsüsüne çıkarak tarihi bir başarı elde etti.

Masa tenisinde 13 Yaş Altı Milli Takımı, Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda birincilik kürsüsüne çıkarak tarihi bir başarı elde etti.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Zagreb'de düzenlenen 13 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-0 yenerek şampiyon oldu.

Federasyon, milli takım oyuncularıyla teknik ekibi tarihi başarısından dolayı tebrik etti.