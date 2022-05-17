Masa Tenisi Turnuvası kazananları belli oldu - Haberler

BAŞİSKELE, KOCAELİ (İHA) - Başiskele Belediyesi'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde düzenlediği Masa Tenisi Turnuvası sona erdi.

Başiskele Belediyesi ve Başiskele İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü koordinesinde Vezirçiftliği Kapalı Spor Salonu'nda hafta sonu yapılan turnuvaya ilgi yoğun oldu. Tam bir bayram havasında geçen turnuvanın açılış törenine Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü de katıldı. Turnuvanın açılış konuşmasını yapan Başkan Özlü, gençlere başarılar diledi. Özlü, gençlerle birlikte bir süre masa tenisi maçı yaptı.

4 kategoride düzenlenen Masa Tenisi Turnuvası'na 91 genç yetenek katıldı. Birbirinden çekişmeli ve heyecanlı anlara sahne olan turnuvada dereceye girenler belli oldu. Büyük Kadınlar kategorisinde Yasemin Çepnioğlu, Büyük Erkekler kategorisinde ise Ata Tonguç birinci oldu. Lisede kategorisinde ise erkeklerde Remzi Efe Özgür, kadınlarda Beril Gönenç ipi göğüsledi. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / Spor