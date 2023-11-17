Masa Tenisi Süper Lig 2. Etap müsabakaları Samsun'da gerçekleştirilecek. Samsun'u temsilen Samvet Takımı da müsabakalara katılacak.

Masa Tenisi Süper Lig etabı Samsun'da yapılacak.

Masa Tenisi Süper Lig 2. Etap müsabakaları 18-19 Kasım tarihlerinde Samsun İlkadım Okçuluk Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. Samsun'u temsilen Samvet Takımının müsabakalara katılacağı öğrenildi. Türkiye geneli 19 kadın, 19 da erkekten oluşan toplam 38 kulübün katılacağı müsabakaların Samsun'da ilk defa düzenleneceği öğrenildi.

Samvet Kulübü Başkanı Abdullahın Samet Yaşkafa, Samsun halkını müsabakaları izlemeye davet etti. Müsabakalardaki maç saatlerinin 09.30 -14.00 ve 16.00 olduğu belirtildi. - SAMSUN