Üye Girişi
Haberler
Masa Tenisi Karışık Çiftlerde İbrahim Gündüz-Sibel Altınkaya Çeyrek Finale Yükseldi

Masa Tenisi Karışık Çiftlerde İbrahim Gündüz-Sibel Altınkaya Çeyrek Finale Yükseldi

Spor Haberleri

Polonya'da devam eden 3. Avrupa Oyunları'nda masa tenisi branşında karışık çiftlerde İbrahim Gündüz-Sibel Altınkaya ikilisi çeyrek finale yükseldi. Türkiye, çeyrek finalde yarın TSİ 13.30'da Almanya'yla karşılaşacak. Türkiye, oyunların 3. gününde 2'si gümüş, 4'ü bronz olmak üzere 6 madalya daha elde etti. Ay-yıldızlı sporcular, 3. Avrupa Oyunları'nda yarın 7 branşta mücadele edecek.

Polonya'da devam eden 3. Avrupa Oyunları'nda masa tenisi branşında karışık çiftlerde İbrahim Gündüz-Sibel Altınkaya ikilisi çeyrek finale yükseldi.

Krakow'daki Hutnik Arena'da gerçekleşen müsabakalarda karışık çiftlerde son 16 turunda İbrahim-Sibel ikilisi İsveçli rakipleri Moregardh-Kallberg çiftiyle mücadele etti.

Karşılaşmayı 3-2 kazanan İbrahim-Sibel ikilisi çeyrek finale yükseldi. Türkiye, çeyrek finalde yarın TSİ 13.30'da Almanya'yla karşılaşacak.

Teklerde ise kadınlarda Sibel Altınkaya ve Özge Yılmaz, erkeklerde ise İbrahim Gündüz rakiplerine yenilerek elendi.

Üçüncü gün 6 madalya

Türkiye, oyunların 3. gününde 2'si gümüş, 4'ü bronz olmak üzere 6 madalya daha elde etti.

Türk sporcular bugün, atletizmde birer gümüş ve bronz, tekvandoda bir gümüş, karatede iki bronz, artistik yüzmede de bir bronz madalya aldı.

Ay yıldızlıların, madalya sayısı 2 altın, 3 gümüş, 6 bronz olmak üzere 11 madalyaya yükseldi. Türkiye, günü madalya sıralamasında 7. sırada tamamladı. Madalya sıralamasında İspanya liderliğe yükseldi.

Milli sporcular yarın 7 branşta sahne alacak

Ay-yıldızlı sporcular, 3. Avrupa Oyunları'nda yarın 7 branşta mücadele edecek.

Okçuluk, atletizm, boks, kano, atıcılık, tekvando ve masa tenisinde Türk sporcular yer alacak.

Kaynak: AA / Erkan Tiryaki - Spor

İbrahim Gündüz Almanya Türkiye Polonya Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title