Masa Tenisi Karışık Çiftlerde İbrahim Gündüz-Sibel Altınkaya Çeyrek Finale Yükseldi

Polonya'da devam eden 3. Avrupa Oyunları'nda masa tenisi branşında karışık çiftlerde İbrahim Gündüz-Sibel Altınkaya ikilisi çeyrek finale yükseldi. Türkiye, çeyrek finalde yarın TSİ 13.30'da Almanya'yla karşılaşacak. Türkiye, oyunların 3. gününde 2'si gümüş, 4'ü bronz olmak üzere 6 madalya daha elde etti. Ay-yıldızlı sporcular, 3. Avrupa Oyunları'nda yarın 7 branşta mücadele edecek.

Polonya'da devam eden 3. Avrupa Oyunları'nda masa tenisi branşında karışık çiftlerde İbrahim Gündüz-Sibel Altınkaya ikilisi çeyrek finale yükseldi.

Krakow'daki Hutnik Arena'da gerçekleşen müsabakalarda karışık çiftlerde son 16 turunda İbrahim-Sibel ikilisi İsveçli rakipleri Moregardh-Kallberg çiftiyle mücadele etti.

Karşılaşmayı 3-2 kazanan İbrahim-Sibel ikilisi çeyrek finale yükseldi. Türkiye, çeyrek finalde yarın TSİ 13.30'da Almanya'yla karşılaşacak.

Teklerde ise kadınlarda Sibel Altınkaya ve Özge Yılmaz, erkeklerde ise İbrahim Gündüz rakiplerine yenilerek elendi.

Üçüncü gün 6 madalya

Türkiye, oyunların 3. gününde 2'si gümüş, 4'ü bronz olmak üzere 6 madalya daha elde etti.

Türk sporcular bugün, atletizmde birer gümüş ve bronz, tekvandoda bir gümüş, karatede iki bronz, artistik yüzmede de bir bronz madalya aldı.

Ay yıldızlıların, madalya sayısı 2 altın, 3 gümüş, 6 bronz olmak üzere 11 madalyaya yükseldi. Türkiye, günü madalya sıralamasında 7. sırada tamamladı. Madalya sıralamasında İspanya liderliğe yükseldi.

Milli sporcular yarın 7 branşta sahne alacak

Ay-yıldızlı sporcular, 3. Avrupa Oyunları'nda yarın 7 branşta mücadele edecek.

Okçuluk, atletizm, boks, kano, atıcılık, tekvando ve masa tenisinde Türk sporcular yer alacak.