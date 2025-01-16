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Masa Tenisi Gençler (A) Grup MüsabakalarıManisa'da Sona Erdi

Masa Tenisi Gençler (A) Grup MüsabakalarıManisa'da Sona Erdi
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Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen 2024-2025 eğitim-öğretim yılı Okul Sporları Masa Tenisi Gençler (A) Grup Müsabakaları, Manisa'da gerçekleştirildi. 10 ilden 80 sporcu katıldı ve dereceye giren okullar Türkiye birinciliği müsabakalarına katılmaya hak kazandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 10 ilden 80 sporcunun katılımıyla düzenlenen 2024-2025 eğitim-öğretim yılı Okul Sporları Masa Tenisi Gençler (A) Grup Müsabakaları, Manisa'da sona erdi.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde Çok Amaçlı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen müsabakalara Aydın, Balıkesir, Denizli, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kütahya, Manisa, Muğla ve Uşak'tan toplam 80 sporcu katıldı.

Sporcular, Türkiye birinciliğine katılmak için üç gün boyunca kıyasıya mücadele etti. Heyecan dolu ve çekişmeli maçların ardından genç kızlarda birinci Kütahya Kılıçarslan Anadolu Lisesi, ikinci İzmir Buca İnci Özer Tırnaklı Anadolu Lisesi ve üçüncü Denizli Lütfi Ege Anadolu Lisesi oldu. Genç erkeklerde ise birinci İstanbul Saint Joseph Fen Lisesi, ikinci Muğla Menteşe Anadolu Lisesi ve üçüncü İzmir Özel Bilfen Fen Lisesi oldu. Dereceye giren okullar, Türkiye birinciliği müsabakalarına katılmaya hak kazandı. Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara madalya ve katılım belgeleri, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Şube Müdürü Fatih Umut Altınışık ve müsabaka hakemleri tarafından takdim edildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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