Marsilya-Lyon maçı olaylar nedeniyle ertelendi

Fransa Ligue 1'in 10'uncu haftasında Marsilya ile Lyon arasında oynanacak olan karşılaşma maç öncesinde yaşanan olaylar nedeniyle ertelendi.

Fransa Ligue 1'in 10'uncu haftasında Marsilya ile Lyon arasında oynanacak olan karşılaşma maç öncesinde yaşanan olaylar nedeniyle ertelendi.

Ligue 1'in 10'uncu haftasında Marsilya ile Lyon'un Velodrome Stadyumu'nda karşı karşıya geleceği mücadele öncesinde çıkan olaylar karşılaşmanın ertelenmesine neden oldu. Marsilyalı taraftarlar, Lyon takım otobüsüne taşlı saldırı gerçekleştirdi. Stadyuma doğru ilerleyen Lyon takım otobüsünün saldırının ardından camları kırılırken, teknik direktör Fabio Grosso da yaralandı. Yüzü kanlar içinde kalan İtalyan teknik adam tedavi edilirken, karşılaşma öncesi yaşanan bu olaylar sebebiyle maç ileri bir tarihe ertelendi.