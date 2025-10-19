Marmaris Yat Marin MFK, Akkonakspor'u 2-0 mağlup etti
Bölgesel Amatör Ligi'nde mücadele eden Marmaris Yat Marin MFK, sahasında Denizli ekibi Akkonakspor'u 2-0 yenerek ikinci haftada önemli bir galibiyet elde etti. Maçta Akkonakspor kalecisi sakatlandı.
Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 7. Grup'ta mücadele eden Marmaris Yat Marin MFK, ligin 2. haftasında sahasında ağırladığı Denizli ekibi Akkonakspor'u 2-0 yendi.
Marmaris Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmayı İzmir Bölgesi hakemlerinden Damla Tarkan, Mahmut Can Göçlü ve Muhammet Furkan Kara yönetti.
Karşılaşmanın 30'uncu dakikasında Akkonakspor kalecisi Ferhat rakip oyuncuyla çarpışması sonucu sakatlandı ve yerini Ömer'e bıraktı.
Ev sahibi ekibin galibiyetiyle 2-0 sona eren maçı Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya da izledi.
Marmaris Yat Marin MFK, 26 Kasım Pazar günü Isparta temsilcisi Keçiborlu Belediyespor'a konuk olacak.
Kaynak: AA / Sabri Kesen - Spor