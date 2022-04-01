Marmaris Uluslararası Yelken Kulübü tarafından düzenlenen Kış Trofesinin 4'üncü ayağı başlıyor. - Haberler

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Marmaris Uluslararası Yelken Kulübü tarafından düzenlenen Kış Trofesinin 4'üncü ayağı başlıyor.

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Marmaris Uluslararası Yelken Kulübü tarafından düzenlenen Kış Trofesinin 4'üncü ayağı başlıyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Marmaris Uluslararası Yat Kulübü'nün bu yıl 13. nü düzenlediği Kış Trofesi'nin 4. ayağı 2 – 3 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek.

MARMARİS, MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Marmaris Uluslararası Yat Kulübü'nün bu yıl 13. nü düzenlediği Kış Trofesi'nin 4. ayağı 2 – 3 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek.

Farklı ülkelerden ve Türkiye'den Marmaris'e gelen yelken sporcuları Yelkenlileri ile Marmaris Körfez içi ve koylarında yarışarak derece elde etmeye çalışacak. 3. ayak yarışlarında dereceye giren ekiplerin ödülleri 2 Nisan Cumartesi akşamı kulüp bahçesinde düzenlenen tören ile takdim edilecek. - MUĞLA

Marmaris Uluslararası Yelken Kulübü tarafından düzenlenen Kış Trofesinin 4'üncü ayağı başlıyor.

Marmaris Uluslararası Yelken Kulübü tarafından düzenlenen Kış Trofesinin 4'üncü ayağı başlıyor.

İhlas Haber Ajansı / Spor

Marmaris, Yelken, Nisan, Muğla, Spor, Haberler

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