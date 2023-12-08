Marmaris Uluslararası Yat Kulübü'nde Burhanettin Tekdağ yıl sonu yarışları başlıyor

Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) tarafından düzenlenen Burhanettin Tekdağ yıl sonu yarışları yarın başlıyor. 9-10 Aralık tarihinde gerçekleşecek olan yelken yarışına 5 ülkeden yaklaşık 300 yarışmacı katılacak.

Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) kurucularından ve eski başkanlarından, Burhanettin Tekdağ'ın adıyla her yıl gerçekleşen yarışlar iki gün boyunca devam edecek. İçlerinde Türkiye'nin de bulunduğu 5 ülkeden 23 tekne ile yaklaşık 300 yarışmacı Marmaris körfezinde renkli görüntüler oluşturacak. Türkiye, Hollanda, Yunanistan, Ukrayna, Rusya'dan yelken sporcularının katılacağı yarışın kapanış ve ödül töreni ise 10 Aralık Pazar günü yarış bitiminin hemen ardından kulüp bahçesinde düzenlenecek. - MUĞLA