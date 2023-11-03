Marmaris Uluslararası Yarış haftası yarışları son erdi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) tarafından organize edilen 34. Yarış haftası sona erdi. Günün ve haftanın dereceye giren yarışçılarına düzenlenen ödül töreninde madalya ve kupaları takdim edilecek.

Bu yıl 34'üncüsü düzenlenen Marmaris yarış haftasına 15 ülkeden 110 tekne ve Bin yarışçı katıldı. Yarışlarda dereceye giren teknelerden bir tanesi deklare ettikleri ölçümlere uymadığı için 109 tekne ile devam edildi. Rüzgarın 14 knots civarında olduğu, bugün yarışan IRC Charter ve IRC grubu tekneleri Marmaris körfez içinde hakem heyetinin belirlediği rotalarda kıyasıya rekabet etti.

MIYC yönetim kurulu üyelerinden ve önceki yarışlarda dereceye giren ekip üyesi Gürhan Görkem Dehmen "Normalde yarışıyorum ama basın teknesinde olup da dışarıdan yarışı izlemek de keyifli gerçekten. Yarışta olsak daha da keyifli olabilirdi. Ancak gayet güzel bir hafta geçirdik. Hem içeride hem dışarıda güzel bir rekabet olduğunu söyleyebiliriz. Bugün son gündü son günde çok güzel bir rüzgar ile güzel bir kapanış oldu " dedi.

MIYC Vice komodoru ve Teknik komite başkanı Doğukan Kandemir " Otuz dördüncüsü düzenlenen Marmaris Uluslararası Yarış Haftasının son günü sorunsuz bir şekilde tamamlandı. Planlandığı gibi bugün bir üçgen, bir sosis parkur dediğimiz aslında uzun bir rota tercih edildi hakemler tarafından. Rüzgar şiddeti de göreceli olarak diğer günlere göre daha fazla olduğu için çok uygun bir parkur seçilmiş oldu. Yarışan tüm tekneler sahip olduğu özelliklere göre her rotayı yapmış oldular, her seyri yapmış oldular ve çok hakkaniyetli, çok keyifli güzel bir yarış tamamlandı' şeklinde konuştu.

Marmaris Uluslararası Yat Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Öznur " Çok güzel bir hafta geçirdik. Yarıştan önce hava durumuna baktığımızda rüzgar çok düşük görünüyordu bugüne kadar ama her gün rüzgar oldu, düştü çıktı ama yarışları tamamladık. Bugün gayet güzel rüzgar vardı. Çok keyifli bir yarış daha yaptık. Kazasız belasız yarışları sonuçlandırdı. Akşam hem bugün ödül törenleri hem de genel klasman ödül törenlerini vereceğiz ve 34'üncü Marmaris yarış haftasını hayırlısıyla kapatacağız " diyerek 2023 ün son yarışının 8 Aralık ve 9 Aralıkta yapılacak Burhanettin Tekdağ Kupası olacağını belirtti. - MUĞLA