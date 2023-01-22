Marmaris'te yat yarışlarının ilk günü tamamlandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Marmaris Uluslararası Yat Kulübünün düzenlediği 14. MIYC Kış Trofesi Yat Yarışları'nın 1. ayak mücadelesinin ilk günü bugün yapıldı.

Marmaris Uluslararası Yat Kulübünün (MIYC) 14. kez düzenlediği ve 6 ayaktan oluşan Kış Trofesi'nin 1. ayak yarışlarına, Türkiye, Hollanda ve Rusya'dan 33 yelkenli yat ile 330 sporcu katıldı.

Yatların klasmanına göre yarışçılar IRC-0, IRC-1, IRC-2, IRC-3 ve IRC-4 kategorilerinde yarıştı. Yelkenli yatlar bağlı bulundukları marinadan ayrılarak körfez içinde yarışa hazırlandı. Hakem heyetinin rüzgara göre uygun parkur belirlemesinin ardından koy içinde yatlar iki grup halinde yarışa başladı. İlk gün yarışlarında koy içinde iki yarış düzenlendi.

Yarında Kış trofesinin birinci ayağı, yapılacak olan koy içi ve koy dışındaki yarışlar ile tamamlanmış olacak. - MUĞLA