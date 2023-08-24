Marmaris'te yapılan denetimlerde alkollü sürücü yakalandı

Marmaris Bölge Trafik Denetleme İstasyonu ekipleri, kırsal mahallelerde bulunan tekne turları, at safari ve ATV turları için yolcu taşıyan minibüslere yönelik denetimlerde bir sürücünün alkollü olduğunu tespit etti.

Marmaris Bölge Trafik Denetleme İstasyonu ekipleri tarafından kırsal mahallelerde bulunan tekne turları, at safari ve ATV turları için yolcu taşıyan minibüslere yönelik yapılan denetimlerde bir sürücü alkollü çıktı.

Bölge Trafik Amirliği ekipleri Değirmenyanı Mahallesi'nde bulunan at safari, ATV turları ve teknelere yolcu taşıyan servislere yönelik sabahın erken saatinde denetim gerçekleştirdi. Edinilen bilgiye göre, yapılan denetimlerde alkollü olduğu tespit edilen 1 şoföre cezai işlem uygulanarak ehliyetine el konuldu. İki servis minibüsüne de belge eksikliği sebebi ile cezai işlem uygulandı. Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri denetimlerin sezoon boyunca devam edeceğini belirtti. - MUĞLA