Marmaris'te polislere yangın eğitimi

Marmaris'te itfaiyeden polise yangın eğitimi

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde polislere yönelik yangına ilk müdahale eğitimi gerçekleştirilirken, uygulamalı eğitimde polisler, senaryo gereği oluşturulan yangına ilk müdahaleyi yaptı.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde polis ekiplerinin her duruma karşı hazır olması hedefiyle gerçekleştirilen hizmet içi eğitimler aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede Muğla İtfaiye Amirliği ekipleri tarafından polis ekiplerine yangına ilk müdahale eğitimi verildi. İçmeler Mahallesi'nde bulunan eğitim alanında gerçekleştirilen eğitimlerde, polis ekiplerine yangın türleri ve türlerine göre müdahale şekilleri anlatıldı. Eğitimlerin uygulama bölümünde ise senaryo gereği oluşturulan yangına, polis ekipleri yangın tüpleri ile ilk müdahaleyi yaparak söndürdü. Renkli görüntülerin oluştuğu tatbikatta polis ve itfaiye ekiplerinin her zaman bir arada görev yaptıklarının vurgusu yapılırken, polislerin meydana gelebilecek olaylara karşı her zaman hazırlıklı olduğu belirtildi.