Marmaris'te Motosiklet Sürücülerine 32 Bin 338 Lira Cezai İşlem

Muğla'nın Marmaris ilçesinde motosiklet sürücülerine yönelik yapılan denetimlerde kurallara uymayanlara toplam 32 bin 338 lira ceza kesildi. Denetimlerde kask takmayan ve belgeleri eksik olan sürücülere cezai işlem uygulandı.