Marmaris'te Motosiklet Sürücülerine 32 Bin 338 Lira Cezai İşlem
Muğla'nın Marmaris ilçesinde motosiklet sürücülerine yönelik yapılan denetimlerde kurallara uymayanlara toplam 32 bin 338 lira ceza kesildi. Denetimlerde kask takmayan ve belgeleri eksik olan sürücülere cezai işlem uygulandı.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde motosiklet sürücülerine yönelik denetimlerde kurallara uymayanlara 32 bin 338 lira ceza kesildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, Beldibi Mahallesi Efe Heykeli mevkisinde motosikletli sürücülerinin trafik güvenliğini sağlamak amacıyla denetim yaptı.
Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarının da kullanıldığı denetimlerde kask takmayan ve belgeleri eksik sürücülere toplam 32 bin 338 lira cezai işlem uygulandı.
Kaynak: AA / Spor